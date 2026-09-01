Hallaron sin vida a un trabajador petrolero en un departamento del centro de Neuquén

La Policía y la Fiscalía investigan una muerte violenta y buscan determinar si intervinieron una o más personas.

Un hombre de 56 años fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes en la vivienda donde residía, ubicada sobre diagonal 25 de Mayo. La Policía y la Fiscalía investigan una muerte violenta y buscan determinar si intervinieron una o más personas.

Un hombre de 56 años, trabajador de empresas vinculadas a los servicios petroleros, fue encontrado muerto durante la mañana de este martes en el departamento donde vivía, sobre diagonal 25 de Mayo, en pleno centro de Neuquén capital.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11, cuando una mujer que realizaba tareas domésticas ingresó a la vivienda y encontró al hombre sin vida en una de las habitaciones. De acuerdo con la información brindada en el lugar por el comisario inspector Sergio Llaytuqueo, la víctima presentaba signos de sangre en el rostro.

La mujer pidió asistencia médica de inmediato. Una ambulancia acudió al departamento y constató que el hombre ya había fallecido. A partir de ese momento se desplegó un operativo policial y judicial para preservar la escena y avanzar con las pericias.

La víctima era oriunda de Mendoza

El hombre tenía 56 años, era oriundo de Mendoza y llevaba aproximadamente tres años radicado en Neuquén. Vivía solo en el departamento donde fue encontrado.

Según precisaron fuentes policiales, desarrollaba su actividad laboral en empresas vinculadas a los servicios petroleros. Por el momento, las autoridades no difundieron públicamente su identidad.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una muerte violenta con posible intervención de terceros.

Durante las primeras horas circularon versiones que indicaban que el hombre podría haber sufrido lesiones compatibles con disparos de arma de fuego. Sin embargo, ese dato no había sido confirmado oficialmente por la Policía y permanecía sujeto a los resultados de las pericias.

Tampoco estaba determinado si el hecho pudo estar relacionado con un robo, si faltaban objetos de la vivienda o si existían indicios de un ingreso forzado.