Cutral Co: colegio preuniversitario tecnológico UTN habilita inscripciones 2027

Este mes se iniciarán las inscripciones para ingresantes del año próximo.

Desde el colegio tecnológico UTN se informó que se inició el proceso de admisión para quienes aspiren a comenzar primer año el próximo ciclo lectivo 2027.

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 14 de septiembre de 2026 y se realizarán mediante el siguiente formulario online: https://forms.gle/ViLscsgDkywbuY2NA

Se indicó que como parte del proceso, el 6 de octubre a las 9:00 horas se realizará una reunión informativa para las familias, en la sede central de la UTN FRN, situada en Plaza Huincul.

El encuentro tendrá como objetivo brindar detalles sobre el examen de ingreso, sus características y modalidad, además de ofrecer información general sobre el colegio tecnológico y su propuesta educativa.

El examen de ingreso se realizará el 16 de octubre también en la sede central de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén. La acreditación comenzará a las 8:00 horas y todos los postulantes deberán presentarse obligatoriamente con su DNI.

Una vez finalizada la acreditación de la totalidad de los aspirantes, se dará inicio al examen.

Vacantes según lugar de residencia

Para el ingreso se estableció una distribución diferenciada de las vacantes de acuerdo con el domicilio de los postulantes. De esta manera, se admitirán 53 ingresantes con domicilio en Cutral Co y 22 con domicilio en Plaza Huincul. Al completar la inscripción, cada aspirante deberá seleccionar la localidad correspondiente a su domicilio.

Para integrar el listado de postulantes será necesario acreditar un año o más de domicilio legal en Cutral Co o Plaza Huincul, de manera inmediata y continua al momento de la inscripción. Este requisito podrá comprobarse mediante el domicilio consignado en el DNI.

En aquellos casos en los que no pueda acreditarse de esa manera, se admitirán otros medios de prueba especificados en la Declaración Jurada que deberá suscribirse ante el Juzgado de Paz. Para realizar el trámite, se deberá presentar la documentación requerida y llevar impresa la Declaración Jurada proporcionada para tal fin.

La cantidad de cupos que tiene este establecimiento que pertenece al sistema público de educación para 1° año es de 75 estudiantes.