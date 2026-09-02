Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas más intensas llegarán a los 58 kilómetros del oeste.
Cielo Despejado

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este miércoles una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 0°. El viento se presentará del oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros en el día. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 44 kilómetros con ráfagas de 49 kilómetros.

El cielo estará despejado durante el día y continuará así por la noche.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 14° y la mínima descenderá a los 2° Centígrados bajo cero.