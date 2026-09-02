Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este miércoles una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 0°. El viento se presentará del oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros en el día. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 44 kilómetros con ráfagas de 49 kilómetros.
El cielo estará despejado durante el día y continuará así por la noche.
Para el jueves se espera una temperatura máxima de 14° y la mínima descenderá a los 2° Centígrados bajo cero.