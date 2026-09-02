El Frente y la Participación Neuquina puso primera y eligió autoridades locales y provinciales

A nivel local estará la concejal Ely Gonzalez mientras que a nivel provincial sigue Teresa Rioseco

No aparece entre las preocupaciones cotidianas pero las próximas elecciones están cerca y los partidos políticos se preparan. En 2027 habrá renovación de los principales cargos, presidente, gobernador e intendente y la discusión será intensa.

A nivel local, el partido que tiene como líder a Ramón Rioseco hizo su primera reunión formal y eligió a sus autoridades. Habrá continuidad a nivel provincial con Teresa Rioseco y a nivel local presidirá el partido la concejal Élida Gonzalez.

Según la información a la que pudo acceder este medio, la modificación de autoridades se dará a partir del 16 de septiembre y la mesa local quedó conformada así:

Presidenta: Elida Gonzalez

Vice: Antonio Enrique

Secretaria:Jesica Rioseco

Tesorero: Hector Gomez

Vocales

Micaela Pereyra

Jesus San Martin

Analia Troncoso

Ariel Navarro

Fernanda Lima

David Flores

Patricia Garrido

Y a nivel provincial, estas son las autoridades:

Presidenta: Teresa Rioseco

Vicepresidente 1°: Sebastián Matías Villegas

Vicepresidenta 2°: Nadia Ailín Churrarín

Secretario General: Cristian Jesús San Martín

Tesorera: María Noel Sanhueza

Secretario de Prensa: Fernando Ariel Doroschenco

Secretaria de Asuntos Legislativos: Jesica Ayelén Rioseco

Secretario de Desarrollo Territorial: Víctor Manuel Sandoval

Secretaria de Proyectos y Com. Téc.: Élida Noemí González

1° Vocal: Maximiliano Ezequiel Navarrete

2° Vocal: Gabriela Susana Espejo

3° Vocal: Jorge Rubén Allende

4° Vocal: María Carolina Alarcón

5° Vocal: José Elian Manuel Jara

6° Vocal: Mabel Alejandra Parada

En su discurso, Ramón Rioseco llamó a militar y trabajar con un eje: la seguridad. Esa ha sido la principal crítica a la gestión en Cutral Co aunque la seguridad no es parte de las responsabilidades municipales. Rioseco ahora la puso sobre la mesa y pidió que se trabaje en ese sentido.

Élida Gonzalez, la presidenta de la mesa local, también se sumó al equipo de trabajo en el club Alianza. Se muestra cada vez más cerca del intendente, ahora le tocará mostrar su trabajo puramente político.