El Frente y la Participación Neuquina puso primera y eligió autoridades locales y provinciales

No aparece entre las preocupaciones cotidianas pero las próximas elecciones están cerca y los partidos políticos se preparan. En 2027 habrá renovación de los principales cargos, presidente, gobernador e intendente y la discusión será intensa.
A nivel local, el partido que tiene como líder a Ramón Rioseco hizo su primera reunión formal y eligió a sus autoridades. Habrá continuidad a nivel provincial con Teresa Rioseco y a nivel local presidirá el partido la concejal Élida Gonzalez.
Según la información a la que pudo acceder este medio, la modificación de autoridades se dará a partir del 16 de septiembre y la mesa local quedó conformada así:
- Presidenta: Elida Gonzalez
- Vice: Antonio Enrique
- Secretaria:Jesica Rioseco
- Tesorero: Hector Gomez
- Vocales
- Micaela Pereyra
- Jesus San Martin
- Analia Troncoso
- Ariel Navarro
- Fernanda Lima
- David Flores
- Patricia Garrido
Y a nivel provincial, estas son las autoridades:
- Presidenta: Teresa Rioseco
- Vicepresidente 1°: Sebastián Matías Villegas
- Vicepresidenta 2°: Nadia Ailín Churrarín
- Secretario General: Cristian Jesús San Martín
- Tesorera: María Noel Sanhueza
- Secretario de Prensa: Fernando Ariel Doroschenco
- Secretaria de Asuntos Legislativos: Jesica Ayelén Rioseco
- Secretario de Desarrollo Territorial: Víctor Manuel Sandoval
- Secretaria de Proyectos y Com. Téc.: Élida Noemí González
- 1° Vocal: Maximiliano Ezequiel Navarrete
- 2° Vocal: Gabriela Susana Espejo
- 3° Vocal: Jorge Rubén Allende
- 4° Vocal: María Carolina Alarcón
- 5° Vocal: José Elian Manuel Jara
- 6° Vocal: Mabel Alejandra Parada
En su discurso, Ramón Rioseco llamó a militar y trabajar con un eje: la seguridad. Esa ha sido la principal crítica a la gestión en Cutral Co aunque la seguridad no es parte de las responsabilidades municipales. Rioseco ahora la puso sobre la mesa y pidió que se trabaje en ese sentido.
Élida Gonzalez, la presidenta de la mesa local, también se sumó al equipo de trabajo en el club Alianza. Se muestra cada vez más cerca del intendente, ahora le tocará mostrar su trabajo puramente político.