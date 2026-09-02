Realizarán campaña de prevención y testeos de VIH en Plaza Huincul

Habrá dos puntos en la ciudad el dia viernes4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre se llevará a cabo una campaña pública de prevención y concientización sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en Plaza Huincul. La jornada se realiza en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual.

Las actividades informativas y sanitarias se desarrollarán en dos sectores de la localidad:

Frente a la municipalidad (exterior de la Biblioteca Juan Benigar): A partir de las 9:30 horas.

A partir de las 9:30 horas. Acceso al supermercado Carrefour: Desde las 11:00 horas.

En ambos puntos se instalarán puestos informativos con entrega de folletería y se ofrecerá la realización de testeos rápidos de VIH. Desde la organización recordaron que estos análisis son de carácter voluntario, confidencial y gratuito.

Por primera vez, la campaña contará con un trabajo conjunto entre el sector público y privado de salud, mediante la participación del hospital público y del sanatorio local. La iniciativa está coordinada por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad (a través de la Dirección de Diversidad dirigida por Mariana Elisondo) y la Dirección de Discapacidad. Para la planificación de la actividad, el personal municipal utilizó capacitaciones previas dictadas por la Fundación Huésped.

La intervención se diseñó a partir de un informe sanitario que registró un incremento del 50% en la detección de infecciones de transmisión sexual en la zona.

Como continuidad de este esquema de prevención, la Dirección de Discapacidad confirmó que coordinaron con la Dirección de Juventud para trasladar estas actividades informativas a la “Estudiantina”. En ese evento se buscará interactuar con la población de entre 17 y 20 años mediante preguntas y entrega de material de concientización.