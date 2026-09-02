Cutral Co: bomberos reanimaron a una vecina con maniobras de RCP hasta que llegó la ambulancia

Tanto el personal médico como los tres voluntarios coordinaron la tarea.

Una emergencia que se registró esta tarde, hizo que gracias a la rápida intervención de los bomberos voluntarios y luego el personal médico del hospital de Complejidad Media, la reanimación de una vecina.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios cutralquense se informó que el hecho ocurrió a las 19:40 de este miércoles cuando un varón llegó al cuartel solicitando ayuda porque había una persona desvanecida en Elordi al 700.

La unidad rápida de rescate con tres bomberos voluntarios salió hacia el lugar y constató que se trataba de una mujer de más de 50 años que estaba tendida en el suelo del baño de la casa, sin signos vitales. “Nuestro personal empieza a realizar las maniobras de RCP mientras se convoca al hospital. La ambulancia arribó siete minutos después y el personal médico siguió con la reanimación avanzada”, detallaron desde el cuartel.

Una vez que la vecina fue subida a la ambulancia y trasladada hasta el establecimiento médico, los voluntarios regresaron al cuartel, alrededor de las 20:05.

“Destacamos el trabajo conjunto con el personal del hospital, de guardia de emergencias, de bomberos que permitió que esta persona haya sigo derivada y que se haya logrado su reanimación”, se informó desde el cuartel.