Figueroa viaja al evento que organiza el IAPG en Houston, lo acompaña Larraza ¿y Rioseco?

El intendente Rioseco fue invitado pero todavía no confirmó su participación

El gobernador Rolando Figueroa viajó hacia Estados Unidos. En primera instancia estará en Washington para reuniones con organismos de crédito y encuentros diplomáticos por ejemplo con el embajador argentino en Estados Unidos.

La segund parada será en el evento organizado por el IAPG donde se anunció que estará el intendente Claudio Larraza y el intendente Ramón Rioseco, pero este último no confirmó a este medio su participación, sino que la dejó en duda. Lo que está confirmado es que fue invitado, a diferencia de otros eventos.

En Houston se anunció que se firmará la financiación de obras durante la jornada de miércoles. E anuncio dice que se firmará el acuerdo de financiamiento para obras viales con las principales operadoras de Vaca Muerta como YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy, que serían otros pagos.

Hay que mencionar que lo más importante para Cutral Co y Plaza Huincul es la pavimentación de la ruta 51, que transita por las costas de los lagos Mari Menuco y Los Barreales. Es doble vía hasta la planta de YPF y luego es de ripio, por unos 30 kilómetros. A la comarca petrolera le sirve que pavimenten ese tramo, ya que es una vía netamente petrolera pero con potencial turístico que se encuentra dentro de la región Comarca Petrolera que diseñó el gobierno de Rolando Figueroa.

En principio lo que ya avanzó en el proceso de licitación son las obras sobre la Autovía Norte, que benefician a Neuquén, Centenario y Plottier. Y que no se financiarán con este acuerdo sino con el pago de los 175 millones que YPF acordó por la concesión de las áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul.

En la ciudad de Houston se realizará el jueves la quinta edición del evento “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world”, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la seccional IAPG Houston.

En esta actividad se repasará el presente de la formación y su proyección de crecimiento, apalancada fundamentalmente en las iniciativas de exportación que ya se están concretando entre Neuquén y la costa atlántica de Río Negro, dicen desde la organización.

Allí está anunciado que viajará el gobernador, mientras que la la apertura estará a cargo de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. También formará parte el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para exponer sobre los planes de inversión de la petrolera de mayoría estatal. Y estarían presentes los dos intendentes de la Comarca, pero todavía sin confirmar.