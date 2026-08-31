Se licitan obras por 175 millones de dólares para transformar los accesos a Neuquén

El plan busca acompañar el crecimiento urbano y productivo de la región y avanzar hacia una conexión más fluida entre Senillosa, Neuquén capital y el límite con Río Negro.

El Gobierno de Neuquén anunció la licitación de una primera etapa de obras viales que contempla una inversión integral de 175 millones de dólares, destinada a mejorar la conectividad y agilizar el tránsito en los accesos a la capital.

Los trabajos incluyen la duplicación de 6,5 kilómetros de la Autovía Norte, desde el Tercer Puente hasta Casimiro Gómez, la construcción de puentes sobre Casimiro Gómez y Los Paraísos y la finalización de los rulos del nodo Cañadón de las Cabras.

Además, este martes se licitará el cruce de las rutas Provincial 67 y Nacional 22.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que las obras permitirán contar con un corredor “rápido y seguro”, mientras que el intendente Mariano Gaido resaltó el impacto que tendrán en los accesos a la ciudad.

El plan busca acompañar el crecimiento urbano y productivo de la región y avanzar hacia una conexión más fluida entre Senillosa, Neuquén capital y el límite con Río Negro.