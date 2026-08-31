Plaza Huincul ofrece una capacitación introductoria sobre GNL para estudiantes de CPEM

Se desarrollará los días martes y jueves

La propuesta busca acercar a estudiantes del nivel medio a una tecnología clave para la industria energética y ampliar sus conocimientos sobre el sector. Los cupos son limitados.

La subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul impulsa una capacitación denominada “Introducción al GNL”, destinada a estudiantes de CPEM, con el objetivo de brindar conocimientos básicos sobre el Gas Natural Licuado (GNL) y su importancia dentro de la industria energética.

La iniciativa propone un acercamiento a una tecnología utilizada para procesar y transportar gas natural mediante su enfriamiento a temperaturas muy bajas, permitiendo conocer sus características y su aplicación en el ámbito energético.

La capacitación se desarrollará los días martes y jueves, de 9:00 a 11:00 horas, y cuenta con cupos limitados. Lugar e inscripción: Subsecretaría de Capacitación, Av. Libertador 517, Plaza Huincul.