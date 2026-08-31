Cutral Co: un jurado popular declaró no culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas

El juicio concluyó con un veredicto de no culpabilidad para el acusado en los cuatro cargos sometidos a decisión del jurado popular.

Un jurado popular declaró no culpable a un hombre que había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal de abusar sexualmente de dos niñas durante varios años, en un contexto de convivencia familiar. El veredicto se conoció luego de cinco jornadas de juicio realizadas en Cutral Co.

El acusado, identificado como G.A.M.S., fue sometido a consideración del tribunal popular por cuatro cargos vinculados con los hechos denunciados por las dos víctimas. En todos los casos, el jurado determinó su no culpabilidad.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2006 y 2012, en una vivienda de Cutral Co y en inmediaciones del domicilio.

Durante los alegatos, el fiscal jefe Gastón Liotard sostuvo que el acusado habría aprovechado la convivencia preexistente y la situación de vulnerabilidad de las víctimas para cometer los abusos. También señaló que, según la teoría fiscal, en distintos episodios se habría utilizado violencia y amenazas.

El jurado inició su deliberación el viernes alrededor de las 13:30 y comunicó su decisión aproximadamente tres horas después. El presidente del tribunal popular dio lectura a los cuatro formularios correspondientes a los cargos analizados, en los que se estableció que el acusado era no culpable.

Luego del veredicto, el juez técnico Lisandro Borgonovo dictó la resolución que declaró no culpable a G.A.M.S. de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la convivencia preexistente y considerados en modalidad continuada.

De esta manera, el juicio concluyó con un veredicto de no culpabilidad para el acusado en los cuatro cargos sometidos a decisión del jurado popular.