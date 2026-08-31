Megaoperativo antidrogas en Neuquén: 12 detenidos, armas y dinero secuestrados

Fue en Cuenca XV y se concretaron, en total, 12 allanamientos.

Un amplio operativo antidrogas permitió desarticular una presunta organización familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes en el barrio Cuenca XV de Neuquén.

Se realizaron 12 allanamientos y fueron detenidas 12 personas, tal como se informó oficialmente desde la Policía. Además, se secuestraron cocaína, cannabis, cinco armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y elementos vinculados a la actividad ilícita.

La investigación comenzó el 12 de mayo, a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Neuquén. Culminó con un importante despliegue policial en distintos domicilios del barrio Cuenca XV, donde se investigaba la presunta comercialización de sustancias estupefacientes.

Las tareas de investigación estuvieron a cargo de efectivos de la División Narcocriminalidad, quienes durante varios meses llevaron adelante distintas diligencias tendientes a corroborar la información aportada a la fiscalía y establecer el funcionamiento de los puntos de venta.

Con los elementos reunidos durante la investigación y tras la intervención de la unidad fiscal especializada, se obtuvieron las correspondientes órdenes judiciales para realizar 12 allanamientos simultáneos.

El operativo se concretó el pasado jueves, pasadaa las 20:50, y se extendió durante aproximadamente cinco horas, con un despliegue de más de 100 efectivos de la Dirección Antinarcóticos, junto a personal de distintas unidades policiales.

Como resultado de los procedimientos, 12 personas quedaron detenidas e imputadas, mientras que además se dispuso la clausura preventiva de tres domicilios.

DROGA, DINERO, ARMAS Y VEHÍCULOS

Durante los allanamientos se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios, además de cannabis sativa, flores identificadas y semillas de cannabis.

Uno de los resultados más relevantes fue el secuestro de dinero en efectivo: 8.425.000 pesos argentinos, 246 dólares estadounidenses y 10.000 pesos chilenos.

También fueron incautadas seis balanzas, diversos recortes utilizados presuntamente para el fraccionamiento de sustancias, y 1,20 gramos de una sustancia de estiramiento.

En los domicilios inspeccionados se encontraron además cinco armas de fuego, junto con 30 municiones y un cargador de pistola.

La investigación también permitió el secuestro de seis vehículos, entre ellos cinco automóviles, camionetas y una motocicleta.

En los procedimientos fueron incautados 31 teléfonos celulares, además de distintos elementos electrónicos y de seguridad: cuatro cámaras, un sistema DVR, una antena Starlink, una netbook y un pendrive.

El procedimiento representa un importante avance en la investigación de la comercialización de estupefacientes en el Oeste neuquino y permitió reunir una importante cantidad de elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

El despliegue culminó con 12 detenidos, tres domicilios clausurados y un importante volumen de droga, dinero, armas, vehículos y elementos vinculados a la investigación secuestrados