Provincia entregó una cifra varias veces millonaria en el programa Neuquén Habita y créditos hipotecarios

Según el informe, se beneficiaron 2100 familias de toda la provincia

Un informe del gobierno provincial indicó que 2100 familias accedieron a soluciones habitacionales con dos herramientas: créditos hipotecarios del BPN y el programa Neuquén Habita.

Mediante estas dos herramientas miles de neuquinos gestionaron el financiamiento que necesitaban tanto para comprar como para construir o refaccionar sus viviendas y lo hicieron -o están en trámite para hacerlo- conforme sus posibilidades de pago.

Desde la provincia se remarcó que “el gobernador Rolando Figueroa dejó en claro al anunciar estos créditos es que es obligatorio devolverlos, para generar el círculo virtuoso que permitirá que cada vez más familias lleguen a tener su hogar en cada rincón de Neuquén”.

Créditos del BPN

El BPN recuperó una herramienta que había permanecido inactiva durante más de una década: el Departamento de Créditos Hipotecarios, lo que permitió que la entidad volviera a ofrecer y gestionar financiamiento hipotecario para las familias de la provincia.

Desde el lanzamiento en 2024 hasta el 10 de agosto de 2026, el BPN otorgó más de $68.000 millones en créditos destinados a soluciones habitacionales. En total, fueron 2.687 operaciones entre préstamos para refacción, compra y construcción de viviendas.

La línea de refacción concentró la mayor cantidad de operaciones, con 1.773 créditos por $24.039.024.971. Le siguieron los préstamos para compra de vivienda, con 267 operaciones por $24.424.682.226, y los destinados a construcción, que alcanzaron los 197 créditos por $14.268.645.100. Por último, los préstamos para compra de terreno alcanzaron las 450 operaciones y $6.042.083.517.

Con tasas preferenciales y una red de 60 sucursales distribuidas en nivel provincial, la entidad garantiza una presencia territorial que acerca el crédito a cada localidad, reafirmando su rol como banco público al servicio de la comunidad neuquina. Los detalles de esta línea y cómo gestionarla están disponibles en https://www.bpn.com.ar/creditos-hipotecarios

Créditos de Neuquén Habita

Estas políticas se complementan con el programa Neuquén Habita, impulsado a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable.

Desde su lanzamiento, hace apenas unos meses, se recibieron alrededor de 3.600 inscripciones, de las cuales más de 2.000 expedientes ya superaron las primeras instancias de análisis y avanzan hacia las etapas finales de validación jurídica y constitución de garantías. La convocatoria permanece vigente, quienes tengan interés en conocer más al respecto pueden ingresar a https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/