Laureano debuta con goles en la victoria de Alianza

El delantero de Alianza marcó 4 goles en su debut

El delantero Laureano debutó anotando los goles que destrabaron el partido y le dieron el triunfo a su equipo, el cual ostenta el título de bicampeón.

El encuentro se presentó cerrado en el inicio, el juego se mantuvo trabado durante los primeros minutos. Sin embargo, la efectividad del nuevo atacante permitió abrir el marcador.

La adaptación a la superficie fue uno de los factores del compromiso. El partido se disputó en una cancha de *césped sintético*, un terreno en el cual varios integrantes del plantel no acostumbran competir. Al respecto, Laureano explicó que sabían a las dificultades que se enfrentaban, pero lograron resolver la situación. Sobre su función específica como delantero declaró de manera directa: *”Yo estoy para empujarla”.

Con este resultado, el equipo se prepara para disputar tres partidos consecutivos en condición de local, donde buscarán asegurar la clasificación a la siguiente ronda del certamen. Al finalizar el partido, el jugador dedicó las anotaciones a su familia, individualizando a su hijo y a su esposa.