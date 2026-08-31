Así quedó la zona de Alianza en el Torneo Regional Amateur

Luego de la primera fecha disputada

Con la victoria de ayer, el equipo de Jorge Lencina se ubica en la primera posición en solitario gracias al resultado entre Maronese e Independiente.

Alianza goleó a Rio Grande por 5 a 0 como visitante por la primera fecha del torneo. En el oeste neuquino igualaron 0 a 0 Maronese frente a Independiente y las posiciones quedaron de la siguiente manera: Alianza 3 pts, Maronese 1 pts, Independiente 1 pts y Río Grande 0 pts.

En la próxima fecha, Alianza juega como local frente a Maronese y en La Cacha se enfrentan Independiente y Rio Grande.