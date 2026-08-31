Plaza Huincul suma propuestas de robótica para distintas edades

Las actividades se desarrollarán los sábados

Plaza Huincul anunció la puesta en marcha de un Club de Robótica, una propuesta destinada a promover el aprendizaje y el acercamiento a la tecnología mediante actividades prácticas y educativas.

Bajo la consigna “Explorá, creá y aprendé con tecnología”, la iniciativa contempla grupos para adultos, adolescentes y estudiantes de nivel primario, con horarios diferenciados según la edad y el nivel de conocimientos.

Las actividades se desarrollarán los sábados en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Av. Libertador 517, Plaza Huincul.

La propuesta incluye los siguientes grupos:

Adultos: de 08:30 a 10:30.

de 08:30 a 10:30. Adolescentes: de 10:50 a 12:50.

de 10:50 a 12:50. Primario avanzado: de 11:00 a 12:30.

de 11:00 a 12:30. Primario inicial: de 12:50 a 14:20.

Desde la organización invitan a los interesados a elegir el grupo correspondiente y sumarse a esta propuesta, que busca generar espacios de formación, creatividad y experimentación vinculados con la robótica y las nuevas tecnologías.