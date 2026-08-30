Habrá corte de energía este lunes en Cutral Co

Debido a trabajos de reemplazo de una subestación transformadora.

La Cooperativa Copelco informó que este lunes 31 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a trabajos de reemplazo de una subestación transformadora.

Según el comunicado, la interrupción del servicio está prevista entre las 9:00 y las 11:00 horas y afectará a los asociados ubicados en los siguientes sectores:

Desde Los Álamos hasta 9 de Julio y desde Los Copihues hasta Los Cipreses.

Asimismo, Copelco indicó que la suspensión alcanzará a distintos usuarios singulares, entre ellos Supervisión Escolar, Farmacia Amuyen, Limay Revestimientos, carnicería Luisito, carnicería La Herradura y estudio Rearq.