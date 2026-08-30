Alianza pide una cadena de oración por la salud de Tatino Romero

A través de un mensaje difundido por el club, se informó que Romero atraviesa un delicado momento de salud

El Club Social y Deportivo Alianza convocó a toda la familia celeste a sumarse a una cadena de oración por la salud de Tatino Romero, histórico integrante y referente de la institución.

A través de un mensaje difundido por el club, se informó que Romero atraviesa un delicado momento de salud, por lo que solicitaron el acompañamiento de socios, simpatizantes y de toda la comunidad.

Desde la institución expresaron sus deseos de una pronta recuperación y enviaron un mensaje de fuerza y acompañamiento a Romero y a sus familiares.

“Hoy, más que nunca, todo el pueblo celeste está con vos, Tatino”, señalaron desde Alianza, bajo el lema: “Todos juntos, todos unidos”.