Alianza presentó oficialmente a sus seis nuevos refuerzos

La dirigencia dio a conocer las nuevas incorporaciones, que llegan para reforzar distintos sectores del equipo

El Club Social y Deportivo Alianza presentó oficialmente a los seis futbolistas que se incorporaron al plantel para afrontar los próximos desafíos deportivos de la institución.

La dirigencia dio a conocer las nuevas incorporaciones, que llegan para reforzar distintos sectores del equipo:

Matías Kucich: defensor por izquierda, proveniente de Sol de Mayo.

defensor por izquierda, proveniente de Sol de Mayo. Franco Lonardi: mediapunta, con último paso por Las Parejas.

mediapunta, con último paso por Las Parejas. Dante Cardozo: defensor central, proveniente de Brown de Adrogué.

defensor central, proveniente de Brown de Adrogué. Laureano Doello: mediocampista ofensivo, proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú.

mediocampista ofensivo, proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú. Jorge Zules Caicedo: defensor central, proveniente de Chaco For Ever.

defensor central, proveniente de Chaco For Ever. Agustín Staropoli: arquero, con último paso por Italia.

Las nuevas incorporaciones se suman al plantel de Alianza con el objetivo de fortalecer el equipo de cara a las próximas competencias y desafíos deportivos.

De la presentación también participó el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien destacó el rol de las instituciones deportivas y el acompañamiento del municipio a los clubes de la ciudad.

“Este club representa a toda la ciudad, sin distinciones. Para nosotros el deporte es una inversión. Cuando hablamos de clubes federados como Alianza o Rivadavia tenemos que ponerle otro tono: nuestro compromiso es ayudarlos para que salgan campeones”, expresó Rioseco.

Con estas seis incorporaciones, Alianza continúa delineando su plantel y se prepara para una nueva etapa de competencia, con la expectativa puesta en alcanzar los objetivos deportivos trazados para la temporada.