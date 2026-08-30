Cutral Co cierra el Mes de las Infancias con la presentación de Topa

En el Gimnasio municipal

Este domingo 30 de agosto, Cutral Co tendrá una jornada especial para las familias con el gran cierre del Mes de las Infancias, que contará con la presentación del reconocido artista infantil Diego Topa.

La actividad se desarrollará desde las 16 horas en el gimnasio Municipal General Enrique Mosconi, ubicado en Principal Sáenz y San Juan, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, denominada “Tarde de Sonrisas y Juegos”, incluirá un espectáculo de Topa, además de juegos, sorpresas y distintas actividades destinadas a chicos y chicas de diferentes edades.

El cierre también contará con la participación de artistas y agrupaciones locales. Según lo informado, estarán presentes Sud Queen, con una propuesta de baile que combina ritmos urbanos, reggaetón y K-pop, y Suricata Style, agrupación dedicada a la enseñanza y práctica de danzas urbanas para distintas edades.