Vecinos alertaron por un presunto intento de robo de una moto en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co

Un presunto intento de robo fue alertado por vecinos del barrio 25 de Mayo de Cutral Co durante la tarde de ayer. El hecho habría ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Los Lirios.
De acuerdo con el relato difundido por vecinos, varias personas habrían intentado ingresar al patio de una vivienda con el objetivo de sustraer una motocicleta. La situación fue advertida por una vecina, quien al detectar lo que estaba ocurriendo dio la voz de alerta.
Ante esta situación, los sospechosos habrían desistido del intento y escapado del lugar a bordo de un automóvil gris con vidrios polarizados, que se encontraba aguardándolos en inmediaciones de la esquina de J. J. Valle.
Tras lo ocurrido, vecinos compartieron imágenes del vehículo con el propósito de aportar información que pueda contribuir a su identificación y al esclarecimiento del episodio.