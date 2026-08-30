La escuela municipal de Skate celebró el Día de las Infancias en Cutral Co

Cuenta con alrededor de 50 personas inscriptas

La escuela municipal de Skate de Cutral Co llevó adelante este viernes una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias junto a los niños, niñas y adolescentes que participan de la propuesta, acompañados por sus familias y profesores.

Actualmente, la escuela cuenta con alrededor de 50 personas inscriptas, reflejando el crecimiento que viene teniendo esta disciplina deportiva en la ciudad.

La jornada comenzó en el Polideportivo del barrio Parque Oeste, donde los participantes realizaron su clase habitual de skate. Posteriormente, las actividades continuaron en la sede barrial, donde se entregaron presentes a los chicos y se compartió una hamburguesada.

El festejo contó con el acompañamiento del intendente Ramón Rioseco, la presidenta del barrio, Marité Almendra, y José Navarrete, representante del Club Social y Cultural Municipales de Cutral Co.

Durante la actividad, Rioseco destacó la participación de la comunidad y el crecimiento de las propuestas deportivas en la ciudad. “Ver la cancha de césped sintético del barrio y el Polideportivo llenos nos llena de orgullo y nos obliga a seguir trabajando. Estamos contentos porque realmente el deporte en Cutral Co está vivo y para nosotros eso es muy importante”, expresó.