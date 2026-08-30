Reclaman controles por picadas y daños materiales en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul

Se registró un nuevo episodio que provocó daños materiales.

Vecinos del barrio Altos del Sur, en Plaza Huincul, volvieron a manifestar su preocupación por situaciones vinculadas a la circulación de vehículos a alta velocidad durante las noches y reclamaron la implementación de mayores controles de tránsito dentro de los barrios.

Según expresaron, recientemente se registró un nuevo episodio que provocó daños materiales. Si bien no hubo personas heridas, los vecinos señalaron que este tipo de situaciones genera preocupación por el riesgo que representa para quienes viven en el sector.

A través de un reclamo difundido públicamente, indicaron que algunos conductores circularían a alta velocidad y realizarían presuntas picadas en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante la madrugada.

En este sentido, solicitaron que se refuercen los operativos y controles de tránsito en los barrios y plantearon que las tareas de prevención no se concentren únicamente sobre la avenida San Martín.

Los vecinos advirtieron además que estas maniobras pueden poner en riesgo a las viviendas, a quienes transitan por la zona y a trabajadores que salen de sus hogares durante las primeras horas de la mañana.

Ante esta situación, realizaron un nuevo pedido a las autoridades para reforzar la presencia preventiva y evitar que estos episodios puedan derivar en un accidente de mayor gravedad.