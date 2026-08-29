Plaza Huincul: habrá corte de energía en un sector este domingo

Será desde las 9 hasta las 13.

Desde la cooperativa Copelco, se informó a la comunidad de Plaza Huincul que, debido a trabajos de reparación de postes y mantenimiento de la línea de media tensión sobre la Ruta Nacional N.º 22, se realizará un corte programado del suministro eléctrico.

Será este domingo 30, de 9 a 13 horas. La interrupción afectará a los siguientes sectores: parque industrial; avenida Córdoba desde la rotonda de acceso a la destilería y hasta la avenida Mariano Moreno.

Se solicitó a los vecinos de la zona tomar las precauciones necesarias.