Plaza Huincul: autorizaron al ente Enim a dar tres créditos para empresas locales

El Pampeano, farmacia Lincoln y una médica cardióloga tienen aprobados los pedidos.

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul autorizó por unanimidad al Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim a otorgar los créditos que fueron solicitados en tres expedientes distintos.

El despacho de comisión fue tratado sobre tablas por las y los concejales huinculenses que concurrieron a la sesión del martes. El primero de los pedidos fue de la cardióloga Cintia Sánchez, que hizo la solicitud al ente Enim para la compra de equipos cardiológicos. Se le autorizó hasta $40 millones.

El segundo expediente fue para los responsables de la farmacia Lincol Bussiness SRL, que también se aceptó el préstamo hasta $100 millones, neto de IVA.

El último fue el pedido que hizo El Pampeano, cuya autorización fue de hasta $400 millones. En todos los casos, se mencionó que el organismo intermunicipal tendrá que evaluar si las garantías que presentan son las suficientes para garantizar el recupero de los montos que se entregarán.

En Cutral Co se aprobaron hace dos semanas atrás.