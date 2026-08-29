Gastón Pauls en Cutral Co: “la idea es que nos animemos a hablar de lo que nos pasa”, dijo

Gran convocatoria tuvo la charla que brindó el actor, director y guionista argentino.

En una charla colmada de asistentes, el actor Gastón Pauls pasó por Cutral Co, y dejó información de ayuda para quienes transitan una adicción y a sus familiares.”Soy un adicto en recuperación”, señaló en la apertura después de describirse y reseñar a los integrantes de su núcleo familiar.

“Hablemos” fue el título de la charla y eso permitió que al final de su exposición, quedara el espacio abierto para el intercambio con los presentes.

“Consumí droga durante un montón de años. Me podría haber muerto, pero estoy acá. Estoy vivo y seguiré en recuperación toda la vida. Todos los días trabajo para seguir alejado de las cosas que casi me matan, me sacan mi vida, para mí y para todos los que me aman”, dijo.

Relató cómo era su familia, cómo comenzó su consumo y con qué tipo de drogas empezó a hacerlo. Describió que se “sentía muy solor, tímido, me sentía a veces, hasta poca cosa” y a partir de ahí cómo fue su vinculación en la adolescencia con sus compañeros de colegio.

De los datos más duros que compartió Pauls sostuvo que en una época entre 2006 y 2007 llegó a consumir “500 días” y que en una navidad, un 24 de diciembre, estuvo todo un día consumiendo adentro de su auto y esa ronda de ingesta de cocaína la terminó el 29 de ese mes. “Fue el momento más espantoso de mi vida”, dijo y fue el momento en que reconoció que estaba enfermo y necesitaba ayuda.

A partir del tratamiento que empezó a realizar, “recuperé la lucidez, el oxígeno, la confianza y la fe que podía estar mejor”. Explicó la importancia de los grupos de contención que existen tanto para adictos como para sus familiares y que parte del proceso de recuperación lo dedica a brindar charlas como las del viernes en Cutral Co.

“Les doy mi testimonio. No los quiero convencer de nada, pero quiero decir que se puede y necesito compartirlo y sigo yendo a los grupos. La única manera de conservar lo que tenemos es compartirlo con otras personas”, subrayó.

Aclaró que la adicción no solo es a la drogas ilícitas como la cocaína y la marihuana, sino que está en el alcohol, en la comida, en las compras compulsivas, en el uso del celular, en el juego y, especialmente en las apuestas online. Por eso es imprescindible prestar la atención.

Después de 45 minutos de charla, se abrió el espacio para la conversación. Las personas consultaron sobre sus inquietudes. Al término de la charla, Pauls explicó que “la idea es que nos animemos a hablar de los que nos pasa” y que de nada sirve vivir ” ocultando lo que nos duele, lo que nos pasa. Estos encuentros están pensados y generados para creear confianza y que la gente se anime a decir lo que le pasa”.

“Reconocer que tengo una enfermedad, ahí hay un tema que aceptemos eso. Ya no me da miedo, me da más fuerza y cuando pasa algo como un testimonio escuchado de una persona que su hermano consume”, ahí empieza la solución.

La actividad estuvo promovida por la Asociación Juntos Cambiemos Realidades, respaldada por el municipio cutralquense y todo lo recaudado en víveres se entregó a Cáritas.