Llega el fin de semana y ésto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas podrán llegar a los 45 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con inestabilidad durante el día, en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del noreste a 32 kilómetros con ráfagas de 45 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 31 kilómetros con ráfagas de 45 kilómetros.

El cielo estará inestable en el día y a la noche se cubrirá.

Para el domingoo se espera una temperatura máxima de 17° y la mínima de 5° Centígrados.