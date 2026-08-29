Llega el fin de semana y ésto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con inestabilidad durante el día, en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del noreste a 32 kilómetros con ráfagas de 45 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 31 kilómetros con ráfagas de 45 kilómetros.
El cielo estará inestable en el día y a la noche se cubrirá.
Para el domingoo se espera una temperatura máxima de 17° y la mínima de 5° Centígrados.