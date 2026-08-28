Plan de desagües pluvioaluvional: dónde están los cortes de calles

Corresponde a este viernes 28 de agosto.

Desde el municipio cutralquense, a través de la secretaría de Obras Públicas, se informó a la comunidad la actualización del plano de calles habilitadas y cortes vigentes por la obra del Plan de Desagües Pluviales, correspondiente a hoy, 28 de agosto.

Se informa que los colectivos que ingresan a la Estación Terminal de Ómnibus continuarán haciéndolo por calle Primeros Pobladores, de acuerdo con el esquema de circulación establecido en el sector.

En el plano adjunto se identifica la siguiente información:

🔴 Rojo: cortes de calles actualmente vigentes.

🟢 Verde: calles habilitadas provisoriamente para la circulación vehicular.

Se recuerda especialmente a vecinos y comerciantes que no deben retirar ni mover las vallas colocadas en los sectores intervenidos, ya que son fundamentales para garantizar la seguridad y ordenar la circulación durante el avance de los trabajos.