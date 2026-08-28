Licitan la ampliación de los talleres para la EPET N° 10 en Plaza Huincul

Hay plazo hasta el viernes 18 de septiembre para presentarse.

La convoctoria para la licitación pública que invita a las empresas interesadas a la obra de ampliación de los talleres exteriores para la EPET N° 10 de Plaza Huincul ya comenzó.

El gobierno provincial informó que el presupuesto previsto para estos trabajos es de $ 5.393.029.048. El plazo previsto para la ejecución fue fijado en 390 días corridos.

Las empresas interesadas tendrán tiempo para hacer las ofertas hasta el viernes 18 de septiembre, a las 10 de la mañana en la Secretaría de Obras Públicas, situada en la calle La Rioja N° 229, piso 10 de Neuquén capital.

Las ofertas se abrirán ese mismo día a las 12. Se indicó que para acceder al pliego y su valor, se debe solicitar información en la casilla de correo electrónico obraspublicasneuquen@gmail.com

Se especificó que el sistema de contratación será según ajuste alzaddo por precio global.

