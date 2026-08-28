Realizan jornada informativa sobre la nueva ley de imputabilidad penal juvenil en el CPEM N° 51

Dentro del programa Formar Formadores

En las instalaciones del CPEM N° 51 de Cutral Co se llevó a cabo el taller “Formar Formadores”, una actividad destinada a informar a los jóvenes sobre la entrada en vigencia de la ley de baja de imputabilidad penal juvenil. La jornada surge como respuesta a las inquietudes planteadas previamente por el cuerpo docente de la institución.

La jueza de paz Claudia Vega, impulsora de la iniciativa, señaló que la normativa comenzará a aplicarse el próximo 5 de septiembre. Según explicó la magistrada, el propósito central es acercar esta información de manera directa a los adolescentes. “La sociedad no ha tomado conciencia de la puesta en marcha. No está en debate si la ley es buena o mala; la ley se va a aplicar, por lo que se deben adaptar las conductas para evitar las sanciones previstas”, declaró Vega.

El encuentro contó con la colaboración de diferentes dependencias de Cutral Co y Plaza Huincul. Entre los participantes estuvieron:

La Secretaría de la Niñez , a cargo del consultorio adolescente y el taller de emociones.

, a cargo del consultorio adolescente y el taller de emociones. La Secretaría de la Mujer y la Diversidad de Cutral Co.

de Cutral Co. El SENAP (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).

(Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia). La Oficina de Enlace de Plaza Huincul , perteneciente a la Policía de la Provincia del Neuquén.

, perteneciente a la Policía de la Provincia del Neuquén. El Juzgado de Paz local.

local. La Asociación de Magistrados, representada por los disertantes Dr. Simonel, Dra. Ceballos y Dra. Sejo.

La actividad estuvo dirigida a la totalidad de los alumnos del turno mañana. Para posibilitar su desarrollo, el Consejo de Educación autorizó una jornada de cambio de actividades escolares.

Ante las consultas planteadas por los estudiantes, la jueza de paz confirmó la intención de replicar esta experiencia en otros centros educativos de la región. La planificación prevé continuar con una institución en la localidad de Plaza Huincul para luego regresar a Cutral Co, con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad posible de establecimientos de nivel medio.