Vaca Muerta: El gobernador Figueroa firmará con las operadoras el prefinanciamiento de las rutas

Será la semana próxima cuando esté en Estados Unidos.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este viernes que la próxima semana se firmará en Houston un acuerdo de financiamiento para avanzar con obras viales en Neuquén.

Serán prefinanciadas por las principales empresas operadoras de Vaca Muerta y contempla que antes de fin de año estén en construcción unos 1.000 kilómetros de nuevas rutas.

El anuncio lo realizó durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026, en Chos Malal, donde además Figueroa repasó distintas obras y proyectos vinculados con la producción, la infraestructura y el turismo.

Del acuerdo que se rubricará en Houston participarán YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

Entre las primeras obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el llamado “Camino de Tortuga”. Este complementará los trabajos que ya se ejecutan sobre la Ruta Provincial 6 en Rincón de los Sauces que evitará pasar por Añelo.

El esquema también contempla la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre las rutas 8 y 17; la repavimentación de la Ruta Provincial 8 entre las rutas 51 y 7; y trabajos sobre la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

Para Figueroa, el convenio representa un cambio en la forma de encarar la infraestructura provincial, vinculando directamente la expansión de la actividad hidrocarburífera con las obras que necesita el territorio.

Durante la jornada, el gobernador también confirmó que la represa multipropósito Villa del Nahueve será inaugurada en octubre. “Hace 20 años que no se inaugura una represa en nuestro país”, recordó Figueroa y destacó el impacto que tendrá sobre la disponibilidad de agua y las posibilidades productivas de la región.

En esta línea, el mandatario planteó el objetivo duplicar la superficie bajo riego en el Corredor del Viento y avanzar, además, con nuevas áreas productivas vinculadas a Vaca Muerta.

El gobernador afirmó que “el progreso no espera, si no sabemos que tenemos que transformar Neuquén hoy, nos va a llegar el mañana y va a estar todo igual”.

También destacó la construcción de Centros de Convenciones en San Martín de los Andes, Chos Malal y Villa Pehuenia, como parte de una estrategia para ampliar la actividad turística y generar nuevas inversiones hoteleras.

“Tenemos que fomentar el turismo y las inversiones hoteleras”, sostuvo, y remarcó la necesidad de dotar a los municipios de herramientas que les permitan generar las condiciones para atraer inversiones.

En materia productiva, Figueroa anunció además el objetivo de consolidar un hub productor de truchas en Piedra del Águila, con capacidad para exportar unas 10.000 toneladas. Según explicó, más de 600 habitantes de esa localidad trabajan actualmente en la actividad y se proyecta la construcción de una planta faenadora en Junín de los Andes.

“Hay que trabajar todos los días para generar el Neuquén que viene. Esa transformación ya comenzó”, recalcó el gobernador.