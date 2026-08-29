Policías de Cutral Co y Huincul se capacitaron en RCP y el uso de desfibrilador

Se desarrolló en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, de Plaza Huincul.

Como parte de las acciones de capacitación y formación continua, el personal policial de las distintas unidades que integran la Dirección La Comarca participó este viernes de una jornada sobre Primer Respondiente, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Se informó que la actividad fue organizada y desarrollada por la División Especialidades Policiales, dependiente del Departamento Entrenamiento Continuo y Bienestar Policial, y estuvo orientada a fortalecer los conocimientos y habilidades del personal para actuar ante situaciones de emergencia.

Durante la jornada se abordaron contenidos teóricos y prácticos, brindando herramientas fundamentales para una respuesta rápida, eficaz y adecuada ante diferentes situaciones que puedan presentarse durante el servicio.

Los efectivos participaron activamente de las prácticas, demostrando compromiso, predisposición y entusiasmo a lo largo de la capacitación.

Este tipo de instancias resulta fundamental para la preparación permanente de la Policía del Neuquén, fortaleciendo las capacidades del personal y reafirmando el compromiso de brindar una respuesta profesional y oportuna ante las distintas necesidades de la comunidad.