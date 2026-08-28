Alianza presentó su plantel para el debut en el Torneo Regional Amateur

En Alianza hay que poner profesionalismo, esfuerzo, trabajo y disciplina, dijo el intendente a los jugadores

Alianza debutará en el Regional Amateur ante Río Grande el próximo domingo y presentó sus refuerzos para buscar uno de los cuatro ascensos al Federal A que ofrece la competencia.

El presidente del club, Fabián Vega, recibió al intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que aportará los fondos necesarios para la competición junto a otros auspiciantes.

Vega agradeció el apoyo “porque nos da un impulso bastante importante para que esto continúe y para pelear en este torneo, estamos agradecidos Ramón, siempre muchísimas gracias” y agregó “que el pueblo celeste confíe en los jugadores, en el cuerpo técnico que tenemos, que vamos a dar pelea”.

Rioseco pidió al plantel el campeonato, sin más vueltas. “Cuando hablamos de clubes federados como Alianza hay que ponerle profesionalismo, esfuerzo, trabajo, disciplina y los dirigentes tienen la obligación de apoyarlo y bueno nosotros también como ciudad queremos aportar para salir campeones nada más y nada menos”, dijo en el acto del plantel.

Mirando a los jugadores sostuvo “el compromiso que nosotros tenemos apoyar hoy y el compromiso de ustedes tiene que ser salir campeones para representar a Cutral Co, les deseo todo el éxito, sé que van a andar muy bien, sé que están trabajando mucho, muchas gracias por el esfuerzo”.

Los refuerzos que llegaron son defendores y mediocampistas ofensivos. Toda la info en esta nota y mirá los videos en Facebook de 299 deportes