Alianza se prepara para el Regional, trascendieron algunos de los refuerzos que se presentarán este viernes

El club enfrentará este domingo a Río Grande

El equipo de Cutral Co está entrenando en doble turno y se prepara para enfrentar el inicio del torneo Regional Federal Amateur,este próximo fin de semana.

Los refuerzos serán presentados este viernes, pero trascendieron algunos de los nombres, que detallamos a continuación:

Matías Kucich, defensor por izquierda, proveniente de Sol de Mayo, Viedma, jugó Federal A

Franco Lonardi, mediapunta, delantero, actualmente sin club, anteriormente en el club Las Parejas, Federal A

Dante Cardozo, defensor central, proveniente de Brown de Adrogué, Nacional B

Laureano Doello, mediocampista ofensivo proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychu. Jugó Federal A, tuvo un paso por Cipolletti

Jorge Zules, defensor central, proveniente de Chaco For Ever

En principio, no serán los únicos ya que también llegó un arquero que no está entre los mencionado por el sitio de deportes Nqn Deportivo.

Además, mucho del plantel del Regional serán los integrantes del equipo que consiguió dos campeonatos en Lifune este año. Se confirmó que Leandro Cerda será parte del plantel luego de que se recupere de una lesión en el tobillo. Y también se quedó Erik Mendoza, el central Medina y el arquero Tomás Capdevilla.

Los jugadores de la casa, con sangre celeste, que serán parte de este plantel están encabezados por Joaquin Rickemberg, emblema y capital de este equipo. El goleador Alejandro Díaz, que sería finalmente de Alianza proveniente de Rivadavia, y también Agustín Ríos, Uriel Cerda, Alan Riquelme, como figuras afianzadas.

El primer partido del Regional será ante Río Grande, en Neuquén.