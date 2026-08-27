Neuquén y Biobío avanzan en una agenda común de integración comercial y logística

El desarrollo del corredor bioceánico y la integración energética fueron algunos de los principales ejes.

El gobernador Rolando Figueroa participó en Concepción de un encuentro binacional que reunió a autoridades y empresarios de ambos lados de la cordillera. El desarrollo del corredor bioceánico y la integración energética fueron algunos de los principales ejes.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó este jueves en Concepción de un encuentro binacional con autoridades y representantes empresariales de la Región del Biobío, Chile, con el objetivo de profundizar la integración comercial, energética y logística entre ambas jurisdicciones.

Durante la jornada se analizaron oportunidades vinculadas con la integración gasífera, la posibilidad de utilizar los puertos del Biobío como salida para el gas de Vaca Muerta y el desarrollo de servicios logísticos, industriales y de conocimiento.

Figueroa sostuvo que “la integración tiene que ser una realidad” y destacó la necesidad de avanzar también en infraestructura. En ese sentido, anunció que en marzo comenzará la pavimentación del paso internacional Pichachén y remarcó que Neuquén trabaja en un corredor bioceánico que contempla más de 200 kilómetros de nuevas rutas.

El mandatario neuquino también destacó el proyecto de conectar 750 kilómetros de rutas, vinculando 20 localidades, 20 lagos y los distintos pasos internacionales con Chile. Además, informó que en marzo se prevé finalizar la pavimentación del paso Mamuil Malal y que el asfalto del paso Hua Hum está proyectado para 2028.

En materia energética, Figueroa señaló que el crecimiento de Vaca Muerta modificó las condiciones existentes cuando Argentina y Chile avanzaron en los acuerdos de integración gasífera durante la década de 1990. “La realidad terminó cambiando”, afirmó, en referencia al desarrollo de los recursos no convencionales.

Del encuentro participaron el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman García; la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón; el ex presidente Eduardo Frei y el embajador chileno en Argentina, Gonzalo Uriarte. Por Neuquén estuvieron, entre otros funcionarios, Tanya Bertoldi, Guillermo Koenig y Gustavo Medele.