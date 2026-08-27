Realizarán una charla informativa y de aprendizaje sobre el TDAH en Cutral Co

En la sede barrial Centro Norte de Cutral Co

Este sábado 29 de agosto se llevará adelante en Cutral Co una charla informativa y de aprendizaje sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), destinada a familias, docentes y al público en general.

La propuesta, denominada “Jornada de TDAH: charlamos de mucho aprendizaje”, contará con la participación de profesionales y se desarrollará en el horario de 16 a 19 horas, en la sede barrial Centro Norte de Cutral Co, avenida del Trabajo 332.

La actividad está especialmente dirigida a familias que tengan hijos neurodivergentes, al público en general y a docentes de los niveles inicial y primario.

Durante la jornada se abordarán diferentes aspectos vinculados al TDAH, entre ellos estrategias y herramientas para la vida diaria, acompañamiento escolar y el fortalecimiento de la inclusión y el respeto por la neurodiversidad.