Domótica: abrieron las inscripciones para una nueva propuesta de formación en Plaza Huincul

En el CFP 4

El Centro de Formación Profesional N.º 4 anunció la apertura de inscripciones para el curso de Domótica Aplicada, una propuesta orientada a quienes buscan adquirir conocimientos para automatizar espacios y desarrollar soluciones inteligentes destinadas al hogar y la industria.

La capacitación permitirá a los participantes incorporar herramientas vinculadas con la automatización de la iluminación, el control de clima y energía, la seguridad inteligente, la programación y los escenarios automatizados, además del uso de tecnologías y dispositivos de última generación.

El curso contará con dos grupos. El Grupo 1 tendrá clases los lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 12, y comenzará el miércoles 2 de septiembre. En tanto, el Grupo 2 cursará los martes y jueves, de 18 a 22, con inicio previsto para el martes 1 de septiembre.

La propuesta contempla certificación de formación profesional, docentes especializados y prácticas con equipos reales, bajo una modalidad que combina contenidos teóricos y prácticos.

Las actividades se desarrollarán en Azucena Maizani 670, Plaza Huincul. Las personas interesadas pueden acercarse para consultar sobre la inscripción y los requisitos de la capacitación.