Vecinos de Parque Este denunciaron el vuelco de residuos de hormigón

La comisión vecinal señaló que realizó la denuncia correspondiente

La comisión vecinal de Parque Este, en Cutral Co, informó que realizó una denuncia luego de observar a un camión proveniente de Plaza Huincul realizando tareas de limpieza y, según señalaron, arrojando residuos de hormigón en un sector cercano al barrio.

La situación fue difundida a través de las redes sociales de la comisión vecinal, desde donde expresaron su preocupación por el cuidado del entorno y solicitaron mayor responsabilidad en la disposición de residuos.

Según indicaron los vecinos, durante la jornada del miércoles observaron un camión procedente de la ciudad de Plaza Huincul realizando la limpieza de residuos de hormigón y posteriormente depositando los desechos en inmediaciones de Parque Este.

Ante lo ocurrido, la comisión vecinal señaló que realizó la denuncia correspondiente y solicitó que se adopten las medidas necesarias para determinar responsabilidades y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.