Cutral Co celebrá su aniversario con una carrera para niños, niñas, adolescentes y jóvenes ¿cómo participar?

La competencia se realizará el día 1 de noviembre y consistirá en una competencia competitiva de 5 kilómetros corriendo y una instancia de 10 kilómetros, por caminos de Cutral Co
La carrera la organzia Nico Cabsha Running Club, con el acompañamiento de la Municipalidad de Cutral Co. La inscripción tiene un costo de 25 mil pesos y se entregarán premios en efectivo y un kit completo para corredores
Para más consultas sobre categorías se pueden realizar a 299 6066618 (Nico Cabsha)
Podés inscribirte ingresando acá 👇
https://bit.ly/CARRERAANIVCUTRALCO2026