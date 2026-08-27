Avanza el edificio propio para el ISSN en Plaza Huincul

Hace 23 años que funciona en un edificio que pertenece al municipio.

La delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén -ISSN- en Plaza Huincul no tiene casa propia. Para avanzar en ese proceso, el intendente Claudio Larraza participó de la firma de un convenio marco junto a autoridades de la obra social provincial.

La idea es que pueda construirse un edificio propio destinado al funcionamiento de la delegación del organismo en Plaza Huincul.

Del encuentro participaron la administradora general del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, Mariane Bartusch, y el director de Prestaciones, Jorge Alberti, junto a autoridades municipales y representantes de la delegación local del ISSN.

El acuerdo establece el marco de colaboración para la asignación de un espacio donde se proyectará la nueva sede, cuya construcción se realizará mediante el sistema de obra delegada, contemplando la incorporación de mano de obra local.

En este sentido, la municipalidad de Plaza Huincul asumirá la gestión necesaria para la búsqueda y disponibilidad de un lote fiscal que permita concretar el proyecto edilicio.

La delegación del ISSN funciona desde hace 23 años en un inmueble de propiedad de la municipalidad de Plaza Huincul, que fue oportunamente cedido para el funcionamiento de la dependencia. La construcción de una sede propia permitirá consolidar la presencia del organismo en la ciudad y brindar un espacio adecuado para la atención de los afiliados y afiliadas.

La firma se enmarca en el proyecto de construcción de Delegaciones Propias del ISSN y constituye la número 12 dentro de este programa, que busca fortalecer la presencia institucional del organismo y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de sus servicios en distintas localidades de la provincia.

Durante la jornada, el intendente Claudio Larraza destacó el trabajo conjunto que permitió avanzar en la concreción de este proyecto y agradeció especialmente al equipo del ISSN por su compromiso, así como al Gobierno de la Provincia del Neuquén por atender una necesidad de la comunidad y acompañar las gestiones necesarias para avanzar hacia el asentamiento definitivo de la dependencia en la ciudad.

Asimismo, resaltó la importancia de que Plaza Huincul pueda proyectar una sede propia del ISSN, entendiendo que se trata de una obra que no solo permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento y atención, sino que también representa una decisión de planificación y crecimiento institucional para la ciudad.

Se puso en valor además la posibilidad de que la obra se ejecute mediante el sistema de obra delegada, promoviendo la participación de trabajadores y recursos locales.

Por su parte, la administradora general del ISSN, Mariane Bartusch, destacó la relevancia de la firma y el valor que tiene este proyecto tanto para las autoridades y equipos de trabajo del Instituto como para toda la comunidad de Plaza Huincul. En este sentido, remarcó que contar con una sede propia permitirá fortalecer la presencia del organismo en la localidad y proyectar mejores condiciones para la atención de sus afiliados y afiliadas.