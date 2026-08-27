Bomberos informaron que la muerte de los trabajadores en Rincón del Mangrullo fue por la rotura de un caño

Se pudo constatar la rotura y agrietamiento en un caño de 12 pulgadas

Según la información fiscal, en principio lo que provocó la muerte de Jonathan Meliqueo y Cristian Ariel Latorre fue la sobrepresión en un caño de 12 pulgadas que no soportó y se rompió.

Textualmente, el informe de bomberos dice que constató “la rotura y agrietamiento del caño de 12 pulgadas de la línea manifold del cardinal Este”, y el “desplazamiento de elementos por la onda expansiva producida por la liberación súbita de energía”.

También mencionó que «desde esta instancia se descarta que en el sitio se haya originado una explosión química, debido a que no se localizaron signos de combustión en los elementos circundantes». Es decir, no hubo fuego, como se pudo apreciar en los videos que circularon posteriormente.

La fiscal Eugenia Titanti, recibió el informe preliminar requerido a Bomberos, el cual especificó que el análisis se efectuó sobre la Planta USP 2, Yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por la empresa YPF. Allí están emplazadas dos estructuras de tipo manifold, que en «la industria petrolera es un sistema compuesto por tuberías, válvulas y conexiones destinados a unificar, desviar o regular el flujo de fluidos entre múltiples fuentes y un destino en común», se puntualiza en el escrito.

Justamente en uno de los caños del cardinal este, de ese manifold es que se registró la rotura que provocó los traumatismos en los dos operarios que murieron.

Lo que queda determinar es porqué se produjo esa rotura, si se siguieron o no los procedimientos adecuados y mantenimiento sobre la estructura utilizada.

En declaraciones a FM Fuego, el padre de Jonathan Meliqueo afirmó que su hijo había comentado de situaciones de peligro e inseguridad que no eran tenido en cuenta pero evitó dar detalles para no entorpecer la investigación.