Nación no paga las prestaciones y peligra la asistencia a personas con discapacidad en Cutral Co y Huincul

MotivArte y Felen advirtieron sobre la falta de pago y se declararon en alerta

Los dos centros de atención a personas con discapacidad de declararon en alerta y denunciaron la falta de pago de las prestaciones por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación.

Por ahora no se suspendió la atención, pero el atraso en los pagos los pone en una situación extrema ya que no pueden pagar sueldos ni afrontar gastos de mantenimiento.

Desde las organizaciones de cuidado de personas con discapacidad se informó que habrá una manifestación de reclamo porque “no se vislumbra una solución, en los casos más graves, los prestadores no cobran desde mayo”, dijeron.

Desde el Centro Terapéutico Infanto Juvenil MotivArte se denunció que “la Superintendencia de Servicios de Salud dilata pagos que son el sustento de trabajadores y la garantía de atención de las personas con discapacidad” y agregaron “la continuidad terapéutica y el acceso a las prestaciones no son un favor ni una concesión, son un derecho garantizado por ley”.

En tanto que desde el Equipo Integral Felen manifestaron su “preocupación debido a que, según lo consultado a diferentes obras sociales y prepagas, el gobierno nacional aún no giró los fondos para saldar los honorarios de las y los prestadores en discapacidad correspondistes a junio de este año”.

Y advirtieron “es una situación dramática ya que a esto se suma el rechazo de implementar la ley de emergencia en discapacidad votada en más de una oportunidad en ambas cámaras y los aumentos otorgados han sido miserables. Tal es así que se arrastra una deuda del 60% -de mínimo-al nomenclador de prestaciones básicas”.