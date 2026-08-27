Habrá nuevamente asamblea en Petrolero Argentino

Se realizará el próximo 4 de septiembre en la cancha de básquet

El Club Social y Deportivo Petrolero Argentino había realizado su asamblea el pasado lunes 17 de agosto pero tendrá que volver a realizarla para elegir a sus autoridades.

Desde personería jurídica informaron que luego de revisar toda la documentación presentada y tomarse un tiempo para analizar la situación del club, informaron que se debía hacer una nueva asamblea para renovar las autoridades.

La nueva asamblea tiene fecha para el viernes 4 de septiembre y se realizará en la cancha de básquet del club ubicada en la calle Av San Martín de Plaza Huincul a las 20 horas.