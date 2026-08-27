Aluminé: la Provincia brindará patrocinio jurídico gratuito a la víctima del intento de femicidio

Noemí Matamala atacada con un hacha en una vivienda.

El Gobierno de Neuquén, a través del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, asumirá la representación legal de Noemí Matamala, de 40 años, víctima de un intento de femicidio ocurrido en Aluminé.

Matamala, una conocida comerciante de la localidad, permanece internada en la terapia intensiva del hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, con pronóstico reservado y riesgo de vida, luego de haber sido atacada con un hacha en una vivienda.

Su pareja, señalado como presunto autor del ataque, fue detenido horas después en el barrio Hue Che de Aluminé y quedó a disposición de la Justicia.

En este contexto, el Estado provincial brindará patrocinio jurídico gratuito e integral a la víctima mediante el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género. El organismo cuenta con profesionales distribuidos en las distintas regiones de Neuquén para garantizar una asistencia cercana y especializada.

La intervención busca acompañar a Matamala durante el proceso judicial y garantizar su acceso a la Justicia y la protección de sus derechos.