Cutral Co: realizarán una jornada sobre adolescencias, responsabilidad penal juvenil y prevención

En el CPEM N.º 51 de Cutral Co

Este viernes 28 de agosto se desarrollará en el CPEM N.º 51 de Cutral Co una jornada de concientización destinada a estudiantes de ambos turnos, en el marco de la propuesta “Formar a los Formadores”.

La actividad tendrá como eje el abordaje de distintas temáticas relacionadas con las adolescencias, la responsabilidad penal juvenil y la prevención, con el objetivo de brindar información y generar un espacio de reflexión y diálogo entre los estudiantes y diferentes instituciones de la comunidad.

La jornada se realizará en dos horarios, de acuerdo con el turno de cursado de los alumnos. Por la mañana comenzará a las 9:30, mientras que por la tarde está prevista para las 13:30.