Está todo listo para celebrar el día del niño desde la agrupación Barrios Unidos en Plaza Huincul

Empezará a las 14 y habrá sorteos de bicicletas más regalos.

Este domingo 30 de agosto, desde las 14, se hará una celebración en el Club Plaza. La propuesta está organizaa por la agrupación Barrios Unidos.

En el lugar está previsto que inflables, juegos, animación, una kermese, maquillaje artístico, la presencia del payaso Propóleo. Se lograron reunir alrededor de 400 regalos para permitir que todos los asistentes se retiren con un regalo.

A la vez, se hará un sorteo de al menos veinte bicicletas, según explicó una de las organizadoras, Luján Macaya. En el sector habrá una exposición de fierreros old school.

Además se servirá una merienda para las familias, y el chocolate que tendrá a su cargo el chocolatero Edgar. Se repartirán tortas fritas, facturas y la idea de la organización es que todas las familias puedan disfrutar de una tarde de diversión. La tradicional murga Corazones de Oro, de Otaño tamibén dirá presente.

Todos los regalos que se entregarán y repartirán fueron conseguidos mediante donaciones, por lo que agradecieron los aportes de las personas que las realizaron.

En la agrupación Barrios Unidos están abocados a trabajar varios presidentes de barrio como el de Central, Roque Alarcón; de Soufal, Ester Villegas; Universitario, Graciela Sambueza y la propia Macaya del 25 de Mayo. Luego también están los referentes barriales como Romina Sepúlveda de Otaño; de Centenario Débora Vazquez y Silvana Cirelli y de Altos del Sur, Celeste Navarrete. Mientras que de Norte está Vanesa Ludueña.”Decidimos juntarnos para festejar el día del niño”, comentó Macaya.