Se espera un domingo con cielo cubierto en la comarca

Brindado por la AIC

La jornada del domingo 30 de agosto se presentará con cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 17 grados, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).

El pronóstico para Plaza Huincul y Cutral Co anticipa una jornada fresca, con una temperatura mínima de 6 °C durante la mañana y una máxima que alcanzará los 17 °C por la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se esperan velocidades cercanas a los 24 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h.

Hacia la noche, se prevé un incremento en la intensidad del viento, con velocidades de alrededor de 40 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h.

El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada, sin que se indiquen, en el pronóstico informado, precipitaciones significativas para la zona.

La Luna, en fase menguante

En el plano astronómico, la Luna transitará por el signo de Aries y se encontrará en fase menguante, en los días posteriores al eclipse lunar de Luna llena ocurrido el 28 de agosto en Piscis.

De esta manera, el domingo se espera con temperaturas moderadas, cielo cubierto y un aumento significativo del viento durante la noche, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las ráfagas previstas.