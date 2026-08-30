ACUP inauguró sus nuevas oficinas en Plaza Huincul

La Asociación Camioneros Unidos Patagónicos (ACUP) inauguró oficialmente el pasado jueves sus nuevas oficinas en Plaza Huincul, una sede que busca convertirse en un espacio de referencia y acompañamiento para los trabajadores camioneros de la región.
La apertura de las nuevas instalaciones representa un nuevo paso para la organización, que apunta a fortalecer su presencia en la zona y brindar una atención más cercana a los trabajadores y sus familias.
Desde ACUP señalaron que la nueva sede tiene como objetivo escuchar las necesidades del sector, defender los derechos laborales y ofrecer asesoramiento, acompañamiento y representación a los trabajadores camioneros.