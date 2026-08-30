La delegación Cutral Co del ISSN retoma la atención al público en su sede habitual

Después de varios meses de trabajo, la Delegación Cutral Co del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) volverá a atender al público desde el próximo lunes 31 de agosto, en su sede habitual de Carlos H. Rodríguez 262.
El espacio fue renovado con mejoras en los sectores destinados a la atención al público, baños y áreas internas de trabajo. También se realizaron trabajos de colocación de nuevos pisos y artefactos.
Desde el organismo informaron que las tareas fueron realizadas íntegramente por personal del ISSN.
La delegación retomará la atención presencial a partir del lunes 31 de agosto, en el horario de 7:30 a 13:30.