Accidente en una rotonda de la Autovía Norte: tránsito desviado en Neuquén

Según los primeros datos, el siniestro involucró a dos vehículos

Un accidente de tránsito se registró este domingo alrededor de las 19:30 en una de las rotondas ubicadas sobre la Autovía Norte, en inmediaciones de las estaciones de servicio, en la ciudad de Neuquén.

Según los primeros datos, el siniestro involucró a dos vehículos, uno de ellos un automóvil de la línea Volkswagen Gol familiar y otro rodado que sería una Toyota.

Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación en el sector.

Personal encargado del tránsito trabajaba en el lugar y desviaba a los vehículos por una calle paralela, mientras se realizaban las tareas correspondientes para despejar la ruta y normalizar la circulación.