Contundente: Alianza ganó 5 a 0 ante Río Grande por el Regional Amateur

El goleador Laureano Doello convirtió en cuatro ocasiones

Alianza tuvo tuvo el mejor debut en el torneo Regional Amateur. Le ganó por goleada a Río Grande en condición de visitante. La figura excluyente del partido fue Laureano Doello que pudo convertir en 4 ocasiones mientras que el gol restante lo convirtió Eric Mendoza. El técnico de alianza se mostró satisfecho al término del encuentro por el resultado dijo “es muy importante ganar de visitante en estos torneos”

Al inicio del encuentro Río Grande y Alianza disputaban un partido parejo con llegada en ambos arcos pero la diferencia en el epartido lo estableció la contundencia del jugador número 9 del Gallo, uno de los refuerzos que trajo Alianza para este torneo.

Un momento clave para el partido fue la expulsión de Ramiro Sepúlveda, jugador de Río Grande, por una agresión en la mitad de la cancha que le valió la tarjeta a roja. Allí Alianza pudo establecer un mayor dominio del balón que se transformó en goles gracias al oportunismo de Doello que en dos oportunidades aprovechó errores del arquero para convertir.

La ventaja pudo haber sido mayor porque el goleador de Alianza, Alejandro Díaz, convirtió en dos ocasiones y en ambas le anularon el gol por supuestas posiciones adelantadas.

Después de este triunfo como visitante, Alianza tendrá tres partidos de local para consolidar el pase a la siguiente fase.